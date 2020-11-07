Комик Гарик Харламов
ответил на критику шоу Comedy Club в интервью журналиста Юрия Дудя с рэпером Моргенштерном. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
Дудь спросил Моргенштерна, следил ли он за судьбой юмористического шоу. Музыкант ответил, что ему нравилось смотреть Comedy Club в юности:
"Весело и классно. Сейчас это все. Это осталось там. Такой юмор – он больше не смешной".
Журналист согласился, что их шутки перестали работать:
"Comedy Club считается академическим примером того, как люди стали суперпопулярными, суперизвестными, потому что они шутили над чем-то. Над с****м русским шоу-бизнесом, люксом. Потом они сами в него превратились..."
В ответ Гарик Харламов опубликовал видео, в которых и Дудь, и Моргенштерн были гостями Comedy Club. Комик припомнил, что тогда они смеялись над юмором резидентов шоу.
"Далекое прошлое. 2018 год. Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия, на мой взгляд", - написал Харламов.
Он отметил, что шоу выходит уже 18 лет, и его любят зрители:
"Пока у нее есть зритель, она жива. А зритель есть и его очень много. Что по телеку, что на ютюбе".