Комик Гарик Харламов ответил на критику шоу Comedy Club в интервью журналиста Юрия Дудя с рэпером Моргенштерном. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Дудь спросил Моргенштерна, следил ли он за судьбой юмористического шоу. Музыкант ответил, что ему нравилось смотреть Comedy Club в юности:

"Весело и классно. Сейчас это все. Это осталось там. Такой юмор – он больше не смешной".

Журналист согласился, что их шутки перестали работать:

"Comedy Club считается академическим примером того, как люди стали суперпопулярными, суперизвестными, потому что они шутили над чем-то. Над с****м русским шоу-бизнесом, люксом. Потом они сами в него превратились..."

Кадры из шоу Comedy Club

В ответ Гарик Харламов опубликовал видео, в которых и Дудь, и Моргенштерн были гостями Comedy Club. Комик припомнил, что тогда они смеялись над юмором резидентов шоу.

"Далекое прошлое. 2018 год. Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия, на мой взгляд", - написал Харламов.

Он отметил, что шоу выходит уже 18 лет, и его любят зрители: