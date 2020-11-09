Ведущий Первого канала похвастался роскошным особняком

Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров провел экскурсию по своему роскошному дому. Сюжет появился в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Журналисты выяснили, что телеведущий проживает вместе с женой Полиной и тремя сыновьями в доме площадью 1,1 тысячи квадратных метров. С внешней стороны дизайн дома выполнен в бежевых и коричневых тонах, а часть фасада и забора покрыта каменной кладкой.

Несмотря на любовь российских знаменитостей к золоту, у Диброва дом выглядит очень минималистично: белые стены, темная лестница и кухня с металлическими акцентами. В общей сложности там располагаются около 20 комнат и несколько бассейнов.

На территории участка Диброва расположена беседка, два гаража, зона для барбекю, садовые качели и фонтан. Чтобы поддерживать такое хозяйство в должном виде, на ведущего работают помощники, которые ухаживают за садом с газоном, чистят бассейны и вручную моют автомобили.