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Ведущий Первого канала показал свой роскошный особняк 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ведущий Первого канала похвастался роскошным особняком
Фото: кадр из передачи "Кто хочет стать миллионером?"
Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров провел экскурсию по своему роскошному дому. Сюжет появился в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Журналисты выяснили, что телеведущий проживает вместе с женой Полиной и тремя сыновьями в доме площадью 1,1 тысячи квадратных метров. С внешней стороны дизайн дома выполнен в бежевых и коричневых тонах, а часть фасада и забора покрыта каменной кладкой.
Несмотря на любовь российских знаменитостей к золоту, у Диброва дом выглядит очень минималистично: белые стены, темная лестница и кухня с металлическими акцентами. В общей сложности там располагаются около 20 комнат и несколько бассейнов.
На территории участка Диброва расположена беседка, два гаража, зона для барбекю, садовые качели и фонтан. Чтобы поддерживать такое хозяйство в должном виде, на ведущего работают помощники, которые ухаживают за садом с газоном, чистят бассейны и вручную моют автомобили.
Дибров отметил, что их работа ничем не отличается от других видов деятельности и требует образования. Однако в разговоре мужчина сравнил себя писателем Львом Толстым и заявил, что может позволить себе «не стирать носки самостоятельно».
Ранее "Рамблер" сообщало необычном фото Малахова, который тот сделал в поддержку Дзюбы.
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Комментарии 4
ТВ , Лев Толстой , Дмитрий Дибров , НТВ
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