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«Шпроты! Шпили! Шпарки!»: Бузова не смогла вспомнить слово, рассмешив на шоу Волю 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Павел Воля обнародовал в личном блоге кадры из недавнего выпуска программы «Двое на миллион» на ТНТ. Участниками шоу были Ольга Бузова и Андрей Григорьев-Апполонов.
Как это часто бывает, все внимание на себя забрала ведущая «Дома-2», девушка порадовала зрителей забавными оговорками и непосредственным поведением перед камерами. Ольга никак не могла назвать слово, которое загадал Павел.
«Шпроты! Шпили! Шпарки! Шпаргалки!» — выкрикивала она, все больше и больше веселя Волю и Апполонова. «Дайте валидола!», — потребовал солист «Иванушек International».
В итоге девушке показалось, что она все-таки сказала так, как надо, но увы, муж Ляйсан Утяшевой разочаровал ее.
«Я никогда не видел, чтобы так человек старался ради неправильного ответа!» — сказал он.
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ТВ , Видео , Павел Воля , Ольга Бузова
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