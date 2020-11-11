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Иеромонах Фотий объяснил, почему перестал общаться после «Голоса» с Григорием Лепсом 

Teleprogramma.pro и ещё 2 11 ноября 2020
Фотий объяснил, почему не общается с Лепсом
Фото: Globallookpress.com
Иеромонах Фотий заявил, что не общается с музыкантом Григорием Лепсом, который поддерживал его в свое время на проекте «Голос». Исполнитель, напомним, был его наставником на популярном шоу.

«Он, видимо, посчитал, что после проекта «Голос» со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью».

Как отметил Фотий, сегодня он смотрит каждый новый выпуск проекта. У него даже есть свои любимчики. К примеру, иеромонах без ума от творчества джазового импровизатора Олега Аккуратова. Этот певец полностью слепой, но, как считает Фотий, обладает прекрасными музыкальными способностями. Также Фотий выразил уверенность, что самых сильных участников покажут в последних выпусках слепых прослушиваний, сообщает «МК».
Напомним, что иеромонах Фотий участвовал в шоу «Голос» в 2013 году. Тогда это был второй сезон проекта. Он смог одержать победу.
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