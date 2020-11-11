Фотий объяснил, почему прервал общение с Лепсом

Иеромонах Фотий заявил, что не общается с Григорием Лепсом, который был его наставником на шоу "Голос".
«Он, видимо, посчитал, что после проекта «Голос» со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью»,
— пояснил Фотий.
По словам артиста, он смотрит каждый выпуск проекта. Более того, у него есть свои любимчики. К примеру, Фотия крайне впечатлил джазовый импровизатор Олег Аккуратов, — певец полностью слепой, но при этом, как считает иеромонах, обладает удивительным музыкальным даром.
Фотий также выразил уверенность, что самых сильных участников нового сезона "Голоса" покажут в последних выпусках слепых прослушиваний. Об этом сообщает "МК".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гагарина объяснилась перед зрителями "Голоса".