Фотий объяснил, почему прервал общение с Лепсом

Иеромонах Фотий заявил, что не общается с Григорием Лепсом , который был его наставником на шоу "Голос".

«Он, видимо, посчитал, что после проекта «Голос» со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью»,

— пояснил Фотий.

По словам артиста, он смотрит каждый выпуск проекта. Более того, у него есть свои любимчики. К примеру, Фотия крайне впечатлил джазовый импровизатор Олег Аккуратов, — певец полностью слепой, но при этом, как считает иеромонах, обладает удивительным музыкальным даром.

Фотий также выразил уверенность, что самых сильных участников нового сезона "Голоса" покажут в последних выпусках слепых прослушиваний. Об этом сообщает "МК".