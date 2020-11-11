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Фотий объяснил, почему прервал общение с Лепсом после «Голоса» 

Мира Маркина 11 ноября 2020
Фотий объяснил, почему прервал общение с Лепсом
Фото: depositphotos.com
Иеромонах Фотий заявил, что не общается с Григорием Лепсом, который был его наставником на шоу "Голос".

«Он, видимо, посчитал, что после проекта «Голос» со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью»,

— пояснил Фотий.
По словам артиста, он смотрит каждый выпуск проекта. Более того, у него есть свои любимчики. К примеру, Фотия крайне впечатлил джазовый импровизатор Олег Аккуратов, — певец полностью слепой, но при этом, как считает иеромонах, обладает удивительным музыкальным даром.
Фотий также выразил уверенность, что самых сильных участников нового сезона "Голоса" покажут в последних выпусках слепых прослушиваний. Об этом сообщает "МК".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гагарина объяснилась перед зрителями "Голоса".
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ТВ , Григорий Лепс
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