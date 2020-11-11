Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Участник телешоу увидел обнаженных женщин и сбежал из студии 

Lenta.ru 11 ноября 2020
Участник телешоу увидел голых женщин и сбежал
Фото: Naked Attraction
Участник британского откровенного шоу Naked Attraction по имени Брайан выбежал из студии, когда увидел сразу несколько обнаженных женщин. Об этом сообщает The Metro.
Журналисты отметили, что Брайан — 23-летний мужчина, который пришел на программу, чтобы выбрать женщину, которая должна лишить его девственности. Для этого авторы Naked Attraction пригласили пятерых претенденток: их вывели в студию полностью без одежды, но Брайан сначала мог рассмотреть только их ноги и половые органы — тело выше пояса и голова женщин были закрыты.
Увидев обнаженные тела, мужчина временно потерял дар речи и ушел со съемочной площадки. В этот момент ведущая реалити-шоу сказала, что Брайан выглядел так, будто готов был потерять сознание. Через некоторое время герой программы вернулся чуть более уверенный и попросил продолжить шоу.

«Спасибо за терпение, дамы. Мне просто нужна была минута. Я впервые вижу влагалища вблизи. Все они разной формы, все разного размера», — сказал Брайан.

Naked Attraction — реалити-шоу, в котором один одетый человек выбирает себе пару из шести голых людей. Их внешний вид открывается постепенно, начиная с ног.
Видео дня. Актриса, прозванная «украинской Раневской»
Последние новости
В Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения коронавируса В Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения коронавируса В США приказ Путина по новому бункеру увязали с ядерной «Мертвой рукой» В США приказ Путина по новому бункеру увязали с ядерной «Мертвой рукой» Российский врач назвал самых опасных распространителей коронавируса Российский врач назвал самых опасных распространителей коронавируса
Комментарии 10
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
09:00
Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
Актеры
52-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» родила дочь
02:44
52-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» родила дочь
ТВ
Эпичные ляпы, которые закрались в блокбастеры
13:26
Эпичные ляпы, которые закрались в блокбастеры
Фильмы
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
02:36
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
Актеры
Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка»
13:04
Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка»
Фильмы Актеры
Каким был главный герой-любовник советского кино
11:34
Каким был главный герой-любовник советского кино
Актеры
Что стало с дочерью Любови Полищук
02:45
Что стало с дочерью Любови Полищук
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение