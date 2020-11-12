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«Их личные дела»: директор Лепса объяснил, почему певец не сотрудничает с иеромонахом Фотием 

Teleprogramma.pro 12 ноября 2020
«Наставники дальше не поддерживают своих артистов»
Фото: Globallookpress.com
Директор музыканта Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему его подопечный не сотрудничает с иеромонахом Фотием. Он был его наставником на шоу «Голос».
«Это их личные дела. Артисты побеждают на проектах, но потом связь наставника и ученика обрывается. Иеромонах Фотий не первый и не последний в этом списке. Назовите мне хоть одного артиста, кто взял победителя «Голоса» и с ним работал? Наставники дальше не поддерживают своих артистов. Ни у Лени Агутина, ни у Валерия Меладзе, ни у Сергея Шнурова таких нет».
Как сказал Урюпин, победа иеромонаха Фотия в свое время стало действительно неожиданной.
«Да. Это было явление. Это была неожиданность для всех. У нас в продюсерском центре есть певцы, на которых Григорий обращает внимание, в которых вкладываются деньги. Они далеки от иеромонаха Фотия, на самом деле», — заметил директор.
Напомним, что иеромонах Фотий победил на шоу «Голос» в 2013 году. Недавно он обмолвился, что не общается со своим наставником Григорием Лепсом. «Он, видимо, посчитал, что после проекта „Голос“ со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью», — говорил Фотий.
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Комментарии 2
ТВ , Григорий Лепс , Валерий Меладзе , Владимир Урюпин , Сергей Шнуров
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