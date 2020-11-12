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Что стало с ведущей программы «Любовь с первого взгляда» 

Александра Нечаева 20 часов назад
Что стало с ведущей «Любви с первого взгляда»
Фото: Кадр из передачи
В январе 1991 года на экраны вышел первый выпуск программы «Любовь с первого взгляда». Ведущими нового проекта стали Борис Крюк и Алла Волкова. Борис продолжил карьеру на телевидении: по сей день он ведет передачу «Что? Где? Когда?», а вот о его соведущей известно не слишком много. О том, где Алла Волкова сейчас и чем она занимается, читайте в материале «Рамблера».
Алла попала на телевидении в 1979 году, по приглашению Владимира Ворошилова став знатоком «Что? Где? Когда?», а через некоторое время заняла должность редактора в этой программе. В 1984 году уехала с мужем в Мексику, где проживала до 1990 года.
Вернувшись на родину, Волкова вновь появилась на телевидении: Владимир Ворошилов пригласил Аллу в новый проект «Любовь с первого взгляда» в качестве ведущей.
Как признавалась Волкова, она была очень польщена этим предложением и ответственно подошла к подготовке: ходила на курсы психологии, читала Фрейда. Зрителям Алла представлялась легкой, немного взбалмошной дамой, хотя в жизни была совершенно другим человеком. Волкова вспоминала, что ее просили добавить образу немного легкомысленности, поощряли легкий флирт: зрители даже порой думали, что у ведущих шоу роман. Не обошлось и без изменений во внешности: Аллу перекрасили в блондинку: этот цвет волос, по мнению создателей проекта, более соответствовал образу телеведущей.
«Что? Где? Когда?»/vk.com
В 1999 году «Любовь с первого взгляда» закрыли. Алла устроилась на работу учительницей английского языка. А в 2000 году вновь вернулась на телевидение: Волкова стала трудиться по другую сторону экрана, работать в продюсерском центре «Игра». Принимала участие в подготовке таких проектов, как «Брэйн-ринг», «Жизнь прекрасна», «Караоке на Арбате», «Культурная революция», «Что? Где? Когда?» и многих других.
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Комментарии
ТВ , Алла Волкова , Борис Крюк , Владимир Ворошилов
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