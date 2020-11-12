«Смешарики» побывали на экскурсии в штаб-квартире Rambler Group 

И посмотрели, как работают одни из лучших IT-специалистов страны.

Rambler Group и Группа компаний «Рики» запустили совместный проект в поддержку выхода новых анимационных серий об IT-профессиях будущего. Один из персонажей «Смешариков» — Карыч посетил штаб-квартиру Rambler Group и отметил творческую атмосферу офиса, которая позволяет постигать новые горизонты профессионального роста.

Герой прошелся по знаменитому цветному переходу Rambler Group, зашел в аутентичный уголок «Афиши», пообщался с сотрудниками медиадирекции и заглянул в просторный Лекторий.

Партнерский материал

В рамках новых эпизодов проекта «Азбука профессий будущего» герои «Смешариков» рассказывают маленьким зрителям о таких перспективных областях, как IT-медицина и IT-генетика, а также о работе в информационном пространстве и современных специальностях, которые находятся на стыке психологии, дизайна и IT.

О Rambler Group

Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, объединяющий медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 66 млн пользователей. В него входит портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок, холдинг покрывает весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

Партнерский материал

Rambler&Co также включает ряд b2b— и b2c-сервисов, среди которых медийно-сервисная платформа «Афиша», крупнейший онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия Рамблер/касса и другие.

Okko — мультимедийный сервис, специализирующийся на создании, стриминге и распространении высококачественного контента. В Okko входит один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, раздел Okko Спорт, эксклюзивно транслирующий в России матчи Английской Премьер-лиги, Okko Studios и Okko Distribution, занимающиеся продюсированием и дистрибуцией кино, театральное бюро Okko Театр и цифровой сервис вертикальных видео Okko Move.