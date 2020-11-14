Татьяна Веденеева — не просто актриса. Это та самая тетя Таня, под мягкую улыбку и сказки которой засыпало не одно поколение маленьких телезрителей, а их мамы просили в парикмахерских стрижку «как у Веденеевой».

Ведущую праздничных торжеств и официальных мероприятий считали любимицей власть имущих. Однако за ангельской внешностью скрывался твердый характер, и когда политическая обстановка в стране изменилась, Татьяна показала, что обойдется и без телевидения.

"Рамблер" расскажет, как менялась ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!"