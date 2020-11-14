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Как менялась ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Татьяна Веденеева — не просто актриса. Это та самая тетя Таня, под мягкую улыбку и сказки которой засыпало не одно поколение маленьких телезрителей, а их мамы просили в парикмахерских стрижку «как у Веденеевой».
Ведущую праздничных торжеств и официальных мероприятий считали любимицей власть имущих. Однако за ангельской внешностью скрывался твердый характер, и когда политическая обстановка в стране изменилась, Татьяна показала, что обойдется и без телевидения.
"Рамблер" расскажет, как менялась ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!"
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ТВ , Фото , Татьяна Веденеева
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