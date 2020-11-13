Кто уничтожил Бенни Хилла 

Его называют основоположником жанра скетчком, его шоу выходило в эфир 35 лет и было популярно в 140 странах мира, но в одночасье было закрыто. О том, почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Дар пародировать людей Альфред Хоторн Хилл обнаружил в себе в старших классах. Мальчик начал играть в школьном театре, а после окончания школы его приняли в местную театральную труппу. Занимался лицедейством молодой человек и во время войны, на фронте.

По возвращении с войны молодой человек переехал в Лондон, где планировал строить карьеру, и придумал себе псевдоним «Бенни». Успех пришел не сразу, но в 1949 году Бенни Хиллу удалось заинтересовать продюсеров Би-би-си, предложив им идею шоу «Всем привет!». А в 1955 году впервые на экраны вышло знаменитое «Шоу Бенни Хилла».

Этот проект произвел эффект разорвавшейся бомбы. Короткие скетчи, не всегда утонченного содержания, а также полураздетые красотки, являющиеся обязательным «атрибутом» шоу, приводили в ужас чопорных английских зрителей. Но шоу смотрели, рейтинги зашкаливали, проект постоянно получал всевозможные награды.

Бенни Хилл всегда сочинял шутки для своего шоу сам, реже — адаптировал чужие, всегда очень удачно. Практически любая ситуация могла стать основой для шутки. Часто Бенни высмеивал чиновников, стражей порядка, а позже переключился и на политику. Он позволял себе даже шутки в адрес самых крупных британских политиков, чем, по сути, приговорил свое шоу.

В одном из выпусков шоу Бенни Хилл позволил себе пародию на Маргарет Тэтчер . Этот дерзкий поступок стал роковым для «Шоу Бенни Хилла». Сначала «железная леди» ввела для шоу жесточайшую цензуру: почти 200 часов уже снятого материала запретили выпускать в эфир. А в мае 1991 года «Шоу Бенни Хилла» вышло в последний раз. Спустя 35 лет с первого выпуска легендарный проект был закрыт.

Поклонники шоу уверены, что именно пародия на Маргарет Тэтчер и стала причиной столь печального финала для шоу. И не менее трагичного для его создателя.

Бенни Хилл, оставшись без любимого детища, впал в депрессию. Он практически не выходил из дома, целыми днями просиживая перед телевизором и поглощая пищу и алкоголь. Вскоре у комика начались проблемы с сердцем, замучила одышка. В феврале 1992 года у Бенни случился инфаркт. Врачи настаивали на операции, советовали сесть на диету, но Хилл отказался. В апреле 1992 года, через год после закрытия шоу, легендарный комик скончался.