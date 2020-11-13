Пригожин оценил призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя», — заявил Пригожин.

При этом он отметил, что сомневается, что инициатива Меладзе найдет широкую поддержку в обществе.