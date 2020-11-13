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Пригожин оценил призыв Меладзе к бойкоту новогодних программ 

Lenta.ru и ещё 2 13 ноября 2020
Пригожин оценил призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин оценил слова певца Валерия Меладзе, который призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних телепрограммах. Его цитирует РИА Новости в субботу, 14 ноября.
«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя», — заявил Пригожин.
При этом он отметил, что сомневается, что инициатива Меладзе найдет широкую поддержку в обществе.
Ранее Меладзе пожаловался, что из-за введенных властями ограничений на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч представителей индустрии развлечений остались без работы. В связи с этим он призвал артистов массово отказаться от съемок в передачах, чтобы в новогоднюю ночь россияне не обнаружили на телевидении ни одного артиста. Так, считает певец, можно привлечь внимание к данной проблеме.
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Комментарии 59
ТВ , Валерий Меладзе , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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