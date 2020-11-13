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Тодоренко: «Молюсь, скорее бы забеременеть» 

WMJ.ru и ещё 1 15 часов назад
Тодоренко: «Молюсь, скорее бы забеременеть»
Фото: WMJ.ru
Ведущая сильно похудела из-за постоянных тренировок для «Ледникового периода».
Ведущей «Орла и Решки» Регине Тодоренко этой осенью пришлось сменить практически весь гардероб. Супруга певца Влада Топалова сильно похудела. Как рассказала Регина в программе «Вечерний Ургант», это произошло из-за интенсивных тренировок для проекта «Ледниковый период». Там она выступает в паре с фигуристом Романом Костомаровым.

"Во время занятий хорошее жиросжигание идет. Я очень страдаю от этого, потому что пришлось попрощаться с некоторой одеждой. Молюсь, скорее бы забеременеть, чтобы вновь влезть в те вещи, которые мне нравятся",

— рассказала Регина Ивану Урганту. Тодоренко заявила, что ее устроил бы размер M или даже L. А вот Романа Костомарова ее изменившееся телосложение устраивает. Во время первой тренировки он неправильно оценил вес партнерши и не смог ее поднять. Тогда фигурист прямо заявил Регине Тодоренко, что ей стоит обратить внимание на свой вес.
Припомнила телеведущая и травмы, которые заработала на проекте. Так, в самом начале съемок из-за падения у нее произошло смещение трех позвонков. К счастью для Тодоренко, ей удалось восстановиться после травмы. Вспомнила Регина Тодоренко и о постоянно получаемых синяках.
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Комментарии 1
ТВ , Роман Костомаров , Влад Топалов , Иван Ургант , Регина Тодоренко
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