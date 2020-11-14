«Все артисты без средств к существованию»

Валерий Меладзе призвал артистов объявить бойкот новогодним шоу из-за введения новых ограничений.
"Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует",
— возмутился певец в своем Instagram.
По мнению музыканта, данная ситуация выглядит странно на фоне того, что миллионы людей в Москве ежедневно спускаются в метро, и отнюдь не все из них используют средства индивидуальной защиты и соблюдают дистанцию:
"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Меладзе представил новый состав группы "ВИА Гра".