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Иосиф Пригожин высказался о бойкоте новогодних программ 

Полина Алферова 9 часов назад
Пригожин высказался о бойкоте новогодних программ
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал предложение певца Валерия Меладзе о бойкоте съемок в новогодних телепрограммах. Агентство РИА Новости процитировало мнение продюсера.
«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя», — объяснил свою позицию Иосиф Пригожин.
Однако продюсер не уверен, что общественность поддержит инициативу Меладзе.
Напомним, что ранее певец заявил о том, что ограничения из-за пандемии коронавируса оставили без работы десятки тысяч представителей индустрии развлечений.
«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует», — негодует Валерий Меладзе.
Артист призвал коллег по цеху отказаться от съемок в новогодних телешоу, чтобы привлечь внимание властей и общества к этой проблеме.
Ранее «Рамблер» писал, что Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову.
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ТВ , Валерий Меладзе , Иосиф Пригожин
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