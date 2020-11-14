Пригожин высказался о бойкоте новогодних программ

«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя», — объяснил свою позицию Иосиф Пригожин.

Однако продюсер не уверен, что общественность поддержит инициативу Меладзе.

Напомним, что ранее певец заявил о том, что ограничения из-за пандемии коронавируса оставили без работы десятки тысяч представителей индустрии развлечений.

«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует», — негодует Валерий Меладзе.

Артист призвал коллег по цеху отказаться от съемок в новогодних телешоу, чтобы привлечь внимание властей и общества к этой проблеме.