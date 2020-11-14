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Инцидент произошел во время выступления одной из участниц — Кристины Светличной, которая пела хит Гагариной «Я твоя».

Хотя Полина не выбрала девушку, она также решила выйти на сцену, после чего вокалистки вместе спели хит на бис. Когда Полина спускалась со сцены, Баста подал ей руку, но забыл о микрофоне, в результате чего девушка получила чувствительный удар.

«Господи, ты мне чуть зуб не выбил!» — воскликнула певица.

Вернувшись в свои кресла, Гагарина уточнила у музыканта, на месте ли ее улыбка.

«На месте. Идеально», — ответил Баста. И вспомнил, как потерял временный зуб на концерте в Иркутске.

Кстати, именно рэп-исполнитель и выбрал Кристину Светличную, пригласив ее в свою команду.