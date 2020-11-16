Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег 

Даня Виттиг 10 часов назад
Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег
Фото: @leshchenko_lv
Певец Лев Лещенко осудил артистов, которые используют нецензурную лексику во время концертов.
По мнению артиста, мат имеет место быть в узком кругу, но транслировать дурной тон на широкую публику недопустимо.

"Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться. Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс".

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" певец выразил мнение, что исполнители просто эпатируют публику
использованием нецензурной брани.
Ранее "Рамблер" сообщал имена актрис, которые чаще всего матерятся.
Видео дня. Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
ТВ , Говорит Москва , Лев Лещенко , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Как Юлия Пересильд решилась родить от женатого
02:48
Как Юлия Пересильд решилась родить от женатого
Актеры
Чем завершилась история внебрачного сына Мишулина
02:40
Чем завершилась история внебрачного сына Мишулина
Актеры
Виторган раскрыл, как Собчак затормозила его карьеру
02:59
Виторган раскрыл, как Собчак затормозила его карьеру
Актеры
Злодей советского кино, погибший от лихой пули
05:49
Злодей советского кино, погибший от лихой пули
Актеры
Лучшие роли Армена Джигарханяна
05:08
Лучшие роли Армена Джигарханяна
Актеры
Фильмы, которые научат вас зарабатывать деньги
17:02
Фильмы, которые научат вас зарабатывать деньги
Фильмы
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение