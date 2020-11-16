Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег 

Певец Лев Лещенко осудил артистов, которые используют нецензурную лексику во время концертов.
По мнению артиста, мат имеет место быть в узком кругу, но транслировать дурной тон на широкую публику недопустимо.
"Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться. Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс".
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" певец выразил мнение, что исполнители просто эпатируют публику
использованием нецензурной брани.
Ранее "Рамблер" сообщал имена актрис, которые чаще всего матерятся.