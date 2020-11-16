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У ведущих утреннего шоу внезапно отключился свет в прямом эфире 

Lenta.ru 1 час назад
У ведущих утреннего шоу отключился свет в прямом эфире
Фото: Good Morning Britain
Ведущие утреннего шоу Good Morning Britain Сюзанна Рид (Susanna Reid) и Бен Шепард (Ben Shephard) остались в темной студии после того, как в помещении внезапно погас свет. Об этом сообщает The Metro.
Инцидент произошел во время общения Рид и Шепарда с соведущим Энди Петерсом (Andi Peters), который вел спортивный сегмент передачи по видеосвязи. В один момент режиссер программы перестал показывать основных ведущих, поэтому Петерсу пришлось вещать гораздо дольше обычного. Как оказалось, в это время съемочная бригада пыталась починить отключившееся освещение студии.

«Я так много говорю сегодня, потому что в студии, по-видимому, нет света, так что я могу часами болтать здесь. Бен, Сюзанна, вы в порядке? У моего iPhone есть фонарик, если это поможет», — пошутил соведущий.

Вскоре после этого режиссер снова показал студию, но свет в ней так и не появился: ни один из светильников не включился. После этого Шепард с иронией отметил, что кто-то забыл оплатить счет за электричество. Через пару минут свет заработал, и ведущие продолжили работать в обычном режиме.
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