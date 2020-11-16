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Какие передачи все смотрели в 2000-х 

Мария Грибова 1 час назад
Какие передачи все смотрели в 2000-х
Фото: Кадр из шоу «Слабое звено»
В 2000-х вся страна наблюдала за расцветом телевидения. На экранах появлялось все больше новых и интересных шоу. «Рамблер» расскажет о передачах, которые зрители смотрели в то время.

«Слабое звено»

Основным ведущим интеллектуального проекта выступила олимпийская чемпионка Мария Киселева. Суть игры состояла в том, что несколько участников должны были отвечать на вопросы, борясь за денежный приз. В ходе соревнования игроки могут выбыть, услышав при этом знаменитую фразу «Вы — самое слабое звено». В 2020 году на телеэкраны вернулось популярное шоу. И теперь все желающие могут заполнить анкету на официальном сайте и стать участниками «Слабого звена».

«Фабрика звезд»

Кадр из шоу «Фабрика звезд»
Реалити-шоу о молодых исполнителях, основным ведущим которого выступила телеведущая Яна Чурикова. Победитель проекта получал контракт на запись диска или другой аналогичный приз. Благодаря «Фабрике звезд» на российской эстраде появились такие артисты, как Тимати, Рита Дакота, Юлия Савичева, Полина Гагарина и многие другие.

«Большие гонки»

Кадр из шоу «Большие гонки»
Международное спортивно-развлекательное шоу, в котором долгое время в качестве ведущего был Дмитрий Нагиев, а в качестве судьи — шоумен Оливье Гранжан. По правилам проекта, от каждой страны выбиралась своя команда, куда входили звезды кино, спорта и шоу-бизнеса. Участникам предстояло пройти пять конкурсов, среди которых было испытание с быком, и набрать как можно больше баллов.
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Комментарии
ТВ , Большие гонки , Тимати , Дмитрий Нагиев , Яна Чурикова , Мария Киселева , Рита Дакота , Юлия Савичева , Полина Гагарина
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