Какие передачи все смотрели в 2000-х 

В 2000-х вся страна наблюдала за расцветом телевидения. На экранах появлялось все больше новых и интересных шоу. «Рамблер» расскажет о передачах, которые зрители смотрели в то время.

«Слабое звено»

Основным ведущим интеллектуального проекта выступила олимпийская чемпионка Мария Киселева . Суть игры состояла в том, что несколько участников должны были отвечать на вопросы, борясь за денежный приз. В ходе соревнования игроки могут выбыть, услышав при этом знаменитую фразу «Вы — самое слабое звено». В 2020 году на телеэкраны вернулось популярное шоу. И теперь все желающие могут заполнить анкету на официальном сайте и стать участниками «Слабого звена».

«Фабрика звезд»

Кадр из шоу «Фабрика звезд»

Кадр из шоу «Большие гонки»