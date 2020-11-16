У ведущих шоу отключился свет в прямом эфире 

В прямом эфире утреннего шоу Good Morning Britain внезапно погас свет. Об этом пишет The Metro.

Ведущие программы Сюзанна Рид и Бен Шепард остались в темной студии во время общения по видеосвязи с Энди Петерсом, который вел спортивный сегмент передачи. Пока он говорил, съемочная команда пыталась починить освещение.

«Я так много говорю сегодня, потому что в студии, по-видимому, нет света, так что я могу часами болтать здесь. Бен, Сюзанна, вы в порядке? У моего iPhone есть фонарик, если это поможет», — сказал Петерс.

Бен Шепард пошутил, что кто-то забыл заплатить за электричество. Однако через несколько минут свет удалось вернуть.