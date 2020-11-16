С чего начинала свою карьеру Лера Кудрявцева 

На сегодняшний день Лера Кудрявцева является одной из самых востребованных телеведущих. «Рамблер» расскажет, как она начинала свою карьеру.

С самого детства Лера мечтала стать знаменитой. После школы она поступила на факультет театральной режиссуры в Культпросветучилище, позже продолжила обучение в ГИТИСе, где окончила актерское отделение.

Свою карьеру Кудрявцева начала с подтанцовок и бэк-вокала у знаменитых исполнителей, среди которых были Богдан Титомир Игорь Саруханов и Светлана Владмирская. Однажды ее заметил актер Игорь Верник , и предложил девушке попробовать силы на телевидении. Лере удалось успешно пройти кастинг на программу «Партийная зона». Затем она стала ведущей таких шоу, как «Музобоз» и «Испытание верности». Кудрявцева также не раз проводила мероприятия вроде «Песни года», «Премии Муз-ТВ» и «Новой волны».

При этом Лера не забыла о своем образовании, и попробовала себя в роли актрисы. Ее дебют состоялся в сериале «Улицы разбитых фонарей. Менты 6» в 2004 году. Позже последовали работы в картинах «На крыше мира», «Самый лучший фильм, „Искатели приключений“ и многих других.

В 2013 году телеведущей удалось запустить собственную передачу — „Шоу с Лерой Кудрявцевой“. На ней Кудрявцева задавала неудобные вопросы звездам российского шоу-бизнеса. А с 2016 года Лера ведет авторскую программу „Секрет на миллион“, на которой известные люди выдают свои самые сокровенные секреты. На сегодняшний день Лера Кудрявцева также работает ведущей на шоу „Звезды сошлись“.