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С чего начинала свою карьеру Лера Кудрявцева 

Мария Грибова 5 часов назад
На сегодняшний день Лера Кудрявцева является одной из самых востребованных телеведущих. «Рамблер» расскажет, как она начинала свою карьеру.
С самого детства Лера мечтала стать знаменитой. После школы она поступила на факультет театральной режиссуры в Культпросветучилище, позже продолжила обучение в ГИТИСе, где окончила актерское отделение.
Свою карьеру Кудрявцева начала с подтанцовок и бэк-вокала у знаменитых исполнителей, среди которых были Богдан Титомир, Игорь Саруханов и Светлана Владмирская. Однажды ее заметил актер Игорь Верник, и предложил девушке попробовать силы на телевидении. Лере удалось успешно пройти кастинг на программу «Партийная зона». Затем она стала ведущей таких шоу, как «Музобоз» и «Испытание верности». Кудрявцева также не раз проводила мероприятия вроде «Песни года», «Премии Муз-ТВ» и «Новой волны».
При этом Лера не забыла о своем образовании, и попробовала себя в роли актрисы. Ее дебют состоялся в сериале «Улицы разбитых фонарей. Менты 6» в 2004 году. Позже последовали работы в картинах «На крыше мира», «Самый лучший фильм, „Искатели приключений“ и многих других.
В 2013 году телеведущей удалось запустить собственную передачу — „Шоу с Лерой Кудрявцевой“. На ней Кудрявцева задавала неудобные вопросы звездам российского шоу-бизнеса. А с 2016 года Лера ведет авторскую программу „Секрет на миллион“, на которой известные люди выдают свои самые сокровенные секреты. На сегодняшний день Лера Кудрявцева также работает ведущей на шоу „Звезды сошлись“.
Комментарии 5
ТВ , Видео , Богдан Титомир , Игорь Верник , Игорь Саруханов , Лера Кудрявцева
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