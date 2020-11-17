Якубович продал арбуз со своим автографом

Телеведущий Леонид Якубович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» продал арбуз со своим автографом и коллеги ведущего Бориса Корчевникова за 9 тысяч рублей.

Отметим, что изначально за ягоду он просил всего один рубль, но зрители стали соревноваться друг с другом за арбуз. Цена постоянно росла и замерла на отметке в девять тысяч рублей.

Когда женщина вышла за арбузом, то ведущий программы «Поле чудес» заявил: «Идите сюда, идите. Дело в том, что аукцион был показательным. Мы дарим вам этот арбуз».

Как отметил Борис Корчевников, дело вовсе не в арбузе, а в личности Леонида Якубовича, которого обожают миллионы телезрителей. Отсюда и такая высокая цена.