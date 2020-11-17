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Звезду реалити-шоу стошнило перед коллегами во время испытания 

Lenta.ru 1 час назад
Звезду реалити-шоу стошнило перед коллегами
Фото: Lenta.ru
Звезду австралийского реалити-шоу I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! (аналог «Последнего героя») Джордана Норта (Jordan Nort) стошнило через пять минут после первого же испытания. Об этом сообщает Daily Star.
Участникам программы необходимо было спуститься со скалы со страховкой, однако у Норта началась серьезная паника еще до того, как он стал двигаться. Мужчина резко отбежал к кустам и наклонился — его вырвало, пока коллеги с ужасом наблюдали за происходящим.

«Я очень переживаю. Я действительно чувствую себя плохо. Это ненормально», — заявил он за пару мгновений перед тем, как произошел инцидент.

Неожиданный случай удивил зрителей. Они поиронизировали над нервозным Нортом и предположили, что тот станет первым, кого выгонят на общем голосовании.
Ранее звезда британского телешоу Gogglebox («У телека») Эми Таппер (Amy Tapper) рассказала, что ей удалось похудеть на 19 килограммов. Она также показала результаты диеты: женщина опубликовала снимок в желтом платье.
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