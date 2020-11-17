Якубович продал арбуз за 9 тыс. рублей

Изначально актер предложил отдать ягоду всего за один рубль. Но зрители стали соревноваться друг с другом за арбуз, поднимая цену. В результате он был продан за девять тысяч рублей.

«Идите сюда, идите. Дело в том, что аукцион был показательным. Мы дарим вам этот арбуз»,

— сказал Якубович женщине, которой досталась ягода.

По мнению Бориса Корчевникова, такая высокая цена за ягоду получилась благодаря личности Леонида Якубовича. Ведь телеведущего обожают миллионы зрителей.