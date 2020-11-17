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Якубович продал арбуз со своим автографом за девять тысяч рублей 

Катерина Саломе 1 час назад
Якубович продал арбуз за 9 тыс. рублей
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Леонид Якубович стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии передачи ему удалось продать арбуз со своим автографом.
Изначально актер предложил отдать ягоду всего за один рубль. Но зрители стали соревноваться друг с другом за арбуз, поднимая цену. В результате он был продан за девять тысяч рублей.

«Идите сюда, идите. Дело в том, что аукцион был показательным. Мы дарим вам этот арбуз»,

— сказал Якубович женщине, которой досталась ягода.
По мнению Бориса Корчевникова, такая высокая цена за ягоду получилась благодаря личности Леонида Якубовича. Ведь телеведущего обожают миллионы зрителей.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Безруков высказался о постельных сценах в кино.
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ТВ , Судьба человека , Леонид Якубович
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