Якубович продал арбуз за 9 тыс. рублей

Телеведущий Леонид Якубович стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии передачи ему удалось продать арбуз со своим автографом.
Изначально актер предложил отдать ягоду всего за один рубль. Но зрители стали соревноваться друг с другом за арбуз, поднимая цену. В результате он был продан за девять тысяч рублей.
«Идите сюда, идите. Дело в том, что аукцион был показательным. Мы дарим вам этот арбуз»,
— сказал Якубович женщине, которой досталась ягода.
По мнению Бориса Корчевникова, такая высокая цена за ягоду получилась благодаря личности Леонида Якубовича. Ведь телеведущего обожают миллионы зрителей.
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