Пригожин обижен на отбирающих хлеб у артистов блогеров

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на блогеров, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу и становятся звездами, тем самым отбирая хлеб у профессиональных артистов. Об этом он рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва»

«Очень много блогеров, которые стали "типа певцами". Наверное, только два процента из них понимают, что такое певец или вокалист. Это человек, который обладает грамотными способностями различать тональность и понимать музыкальную гармонию», — объяснил продюсер.

По его мнению, когда артистами становятся люди, не разбирающиеся в музыке и вокале, это девальвирует профессию.

По его мнению, бороться с блогерами в шоу-бизнесе должны зрители, «голосуя своим рублем». При этом он счел нормальным ситуацию, когда люди покупают билеты на концерты таких звезд, потому что им это нравится. Тем не менее Пригожин подчеркнулл, что культура должна воспитывать людей, а не только развлекать.

«Артисты должны заниматься своей профессией, политики своей профессией, футболисты должны забивать голы. Тогда мы будем брать ответственность за то, что происходит. Артист — это призвание, это не бизнес», — заключил он.