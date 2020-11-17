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Винокур возмутился новыми ограничениями 

Стелла Шмель 4 часа назад
Артист Владимир Винокур в крайней степени возмущен новыми ограничениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Он считает, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу культуру развлечений. Свое мнение он высказал в беседе с телеканалом "360".
Винокур отметил, что недоумевает, почему залы можно заполнять всего лишь на 25%, а в общественном транспорте при этом меры социальной дистанции не действуют.

"Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать",

— заявил он.

"Мы не просто артисты, у нас есть коллективы, им надо платить. Государство нам не помогает, хотя мы — передовая, занимаемся благотворительством, ездим по городам, общаемся с людьми",

— пояснил артист свою позицию.

"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник… Но последние 50 с лишним лет я занимался другим делом, я профессионал в другом, я артист, поэтому для меня странно, что государство от нас так быстро отвернулось".

Ранее "Рамблер" писал, что раскрыты суммы гонораров российских звезд за новогодние корпоративы.
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ТВ , Видео , Владимир Винокур
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