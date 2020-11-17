"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник… Но последние 50 с лишним лет я занимался другим делом, я профессионал в другом, я артист, поэтому для меня странно, что государство от нас так быстро отвернулось".