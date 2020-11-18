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Стали известны правила проведения «Евровидения-2021» 

Газета.Ru и ещё 6 4 часа назад
Стали известны правила «Евровидения-2021»
Фото: depositphotos.com
Все участники "Евровидения-2021" будут должны предварительно записать свои выступления и отправить их организаторам конкурса на случай, если они не смогут принять в нем участие из-за коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте мероприятия.

"Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте", — заявили организаторы.

Отмечается, что артисты обязаны сделать запись выступления у себя на родине "вживую" и не публиковать ее нигде до начала конкурса. На запись песни у участников будет лишь три дубля, после чего глава делегации примет решение, какая из них будет отправлена на конкурс. Следить за процессом будут наблюдатели проекта. "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме в мае следующего года. Из-за пандемии коронавируса организаторы рассматривают различные форматы проведения конкурса. Окончательное решение будет принято в грядущем январе-феврале.
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