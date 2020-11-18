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Телеведущий обругал съемочную группу в прямом эфире 

Мира Маркина 1 час назад
Телеведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган обругал съемочную группу в прямом эфире. Это произошло после того, как его коллеги включили музыку до того, как журналист успел закончить свою фразу.
Морган рассуждал на тему того, как правильно называть рыбаков на английском языке — fisherman или fisherpeople. Во время его речи в студии заиграла музыка, которую обычно включают перед запуском рекламы.

"Что это за музыка в стиле "Оскар", которую они используют, чтобы заглушить нас? Мы не на "Оскаре",

— высказался журналист, после чего музыка стала еще громче. Тогда он сказал, что создателям шоу не удастся избавиться от ведущих таким образом.
В конечном счете музыка так и не прекратилась, поэтому Морган сказал коллегам "заткнитесь". Его соведущая Сюзанна Рид посмеялась над Морганом, после чего передача ушла на рекламную паузу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядели известные телеведущие в молодости.
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ТВ , Видео , Пирс Морган
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