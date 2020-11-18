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«Вы даже у меня не спрашивайте»: Ольга Бузова привела на «Дом-2» охранников Тимати 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Бузова привела на «Дом-2» охранников Тимати
Фото: @buzova86
Большинство участников «Дома-2» — люди очень эмоциональные, за словом в карман не лезут. Многие обожают отстаивать свою правоту. Выяснение отношений на проекте — дело не редкое. Причем подобным всплескам подвержены не только парни, но и представительницы прекрасного пола.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова решила вопрос с драками кардинально. Она привела на проект охранников рэпера Тимати. Им, к слову, звезда дала полный картбланш, заявив, что они могут пресекать любые поведенческие моменты участников, если сочтут, что те переходят границы дозволенного.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
«Если на Лобном будет происходить что-то, что не должно происходить в приличном обществе, вы даже у меня не спрашивайте…» — обратилась к охранникам певица.
Так что теперь порядка на телестройке явно станет больше. Впрочем, не исключено, что и любви тоже. Разумеется, у охранников Тимати на «Доме-2» совершенно иные цели. Но как знать. Романы между сотрудниками проекта и прекрасными участницами реалити-шоу случались довольно часто.
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Комментарии 4
ТВ , Тимати , Ольга Бузова
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