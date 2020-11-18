Соловьева потребовали вернуть в тренды YouTube

Речь идет о канале ведущего на платформе «Соловьев LIVE». В Роскомнадзоре обратили внимание, что с октября этого года материалы с него перестали попадать в раздел «В тренде», хотя ранее это происходило регулярно. Там отметили, что это можно расценить как попытку ограничить распространение материалов Соловьева и воспрепятствовать росту его аудитории.

В связи с этим Роскомнадзор потребовал снять ограничения в отношении ведущего на YouTube и привести правила площадки в соответствие с действующим российским законодательством.

В сентября пользователи YouTube массово пожаловались на стрим телеведущего Владимира Соловьева под названием «Битва за Белоруссию | Жесткие заявления Путина | Что с Навальным? | Европа в огне». В результате хостинг ограничил доступ к материалу. Однако при желании просмотр можно продолжить, нажав соответствующую кнопку.