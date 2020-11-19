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Раскрыты новые правила проведения «Евровидения-2021» 

Lenta.ru 6 часов назад
Названы новые правила проведения «Евровидения-2021»
Фото: Evrovision.tv
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» раскрыли правила его проведения в 2021 году. Соответствующее сообщение они опубликовали на официальном сайте конкурса.
Согласно новым правилам, артисты должны будут предварительно записать свои выступления для «Евровидения-2021» на случай, если они не смогут выступить на нем вживую. Запись выступления будет являться гарантом выступления музыканта на конкурсе. За съемку музыкального клипа для участия в «Евровидении» будет отвечать национальный вещатель каждой страны, а организаторы конкурса будет наблюдать за записью выступления в онлайн-формате и обеспечивать честность соревнования.
Ранее организаторы «Евровидения» представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Один из вариантов предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. Также рассматривается возможность проведения «Евровидения» полностью в онлайн-формате.
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