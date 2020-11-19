Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Прямой эфир ТВ

«Надо создавать людям настроение»: Милявская отказалась байкотировать новогодние «огоньки» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Лолита отказалась байкотировать новогодние «огоньки»
Фото: Teleprogramma.pro
В 2020 году произошло много неприятных ситуаций: глобальной проблемой во всем мире стала пандемия коронавируса. больше по теме
Елена Воробей пожаловалась на бедственное положение артистов и попросила у государства денежных выплат на еду и коммунальные услуги. А Валерий Меладзе был так раздосадован новыми мерами, что предложил коллегам байкотировать новогодние «огоньки» и не участвовать в них, чтобы праздника не было.
Владимир Винокур тоже возмущен ситуацией, в которой оказались артисты. При этом он не согласился с мнением Меладзе. Высказалась на эту тему и Лолита Милявская, которая на днях отметила день рождения.

«Дорогие мои, всем сейчас не очень сладко. Еще и осень ранней темнотой придавливает. Но, если мы начнем источать агрессию, она нас не покинет. ⁣⁣ Посмотрите, что в мире творится. Ощущение, что все ищут войны и плохих новостей…

Вы пожалуйста, на моих коллег не серчайте. Не пишите им гадости. Вы пожалуйста их услышьте. Они говорят не о себе. Я сейчас не о топовых артистах, которым есть на что жить. И даст Бог, так и будет. А я о тех людях, которые не являются топовыми, которые обслуживают разные концертные программы. И тут единственное, с чем я не согласна с Валерием Меладзе, хотя его выступления не видела, но лента принесла, что надо байкотировать "огоньки". Я честно скажу, на "огоньки" я ходить не хотела, но в этом году я поняла, что надо создавать людям настроение и у каждого свой зритель», — пояснила певица.

Лолита отметила, что у людей в возрасте свои любые исполнители, а у молодежи свои. При этом она подчеркнула, что может какие-то песни не лучшего качества, но оставлять людей без праздника в такие сложные времена не стоит. Многие поклонники с ней согласились.

«Лолита, как всегда оптимист. Не смотря ни на что», «А что разве выступления на Новогодних праздниках не оплачивают, зачем же вы хотите их байкотировать Не понятно», «Очень верно сказано, в общем, как и всегда. Спасибо вам за позитив», — прокомментировали пост подписчики.

Милявская ответила одному из них. «Не оплачивают, артисты зарабатывают, когда билеты продают в кассах», — дала разъяснение звезда.
Видео дня. Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Teleprogramma.pro: последние новости
«Вы даже у меня не спрашивайте»: Ольга Бузова привела на «Дом-2» охранников Тимати «Вы даже у меня не спрашивайте»: Ольга Бузова привела на «Дом-2» охранников Тимати «Малахов опустил понятие журналистика до плевка»: друг Конкина высказался о телеведущем «Малахов опустил понятие журналистика до плевка»: друг Конкина высказался о телеведущем Курьезный случай: Баста нечаянно ударил Гагарину Курьезный случай: Баста нечаянно ударил Гагарину
Комментарии
ТВ , Валерий Меладзе , Владимир Винокур , Лолита Милявская , Елена Воробей
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
09:10
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
Актеры
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
17:19
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
Фильмы
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
02:46
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Актеры
Что стало с грустным Пьеро из «Приключений Буратино»
04:20
Что стало с грустным Пьеро из «Приключений Буратино»
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение