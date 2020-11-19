Лолита отказалась байкотировать новогодние «огоньки»

«Дорогие мои, всем сейчас не очень сладко. Еще и осень ранней темнотой придавливает. Но, если мы начнем источать агрессию, она нас не покинет. Посмотрите, что в мире творится. Ощущение, что все ищут войны и плохих новостей…
Вы пожалуйста, на моих коллег не серчайте. Не пишите им гадости. Вы пожалуйста их услышьте. Они говорят не о себе. Я сейчас не о топовых артистах, которым есть на что жить. И даст Бог, так и будет. А я о тех людях, которые не являются топовыми, которые обслуживают разные концертные программы. И тут единственное, с чем я не согласна с Валерием Меладзе, хотя его выступления не видела, но лента принесла, что надо байкотировать "огоньки". Я честно скажу, на "огоньки" я ходить не хотела, но в этом году я поняла, что надо создавать людям настроение и у каждого свой зритель», — пояснила певица.
«Лолита, как всегда оптимист. Не смотря ни на что», «А что разве выступления на Новогодних праздниках не оплачивают, зачем же вы хотите их байкотировать Не понятно», «Очень верно сказано, в общем, как и всегда. Спасибо вам за позитив», — прокомментировали пост подписчики.