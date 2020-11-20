Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Прямой эфир ТВ

Кушанашвили высказался о деятельности Елены Малышевой 

Даня Виттиг 1 час назад
Елена Малышева добилась всеобщего уважения за передачу «Здоровье», а проект «Жить здорово!» сыграл с репутацией ведущией злую шутку.
Журналист Отар Кушанашвили принял участие в шоу «Что было дальше?», где прокомментировал передачу Малышевой.

«Малышева реально шарит или дурит нас макетами?» — съязвил артист, намекая на неоднозначные сцены в программе.

Передача известна своими сценами, когда актриса танцует в костюме матки, женщине изображает половой член, а также демонстрируют правила дефекации.

«Это лепрозорий, старик. Это дом прокаженных. Она нуждается в скорейшем лечении», — заявил Отар.

Ранее "Рамблер" сообщал, какая специя, по мнению Малышевой, защищает от COVID-19.
ТВ , Видео , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
09:10
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
Актеры
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
17:19
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
Фильмы
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
02:46
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение