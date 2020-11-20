Елена Малышева добилась всеобщего уважения за передачу «Здоровье», а проект «Жить здорово!» сыграл с репутацией ведущией злую шутку.
Журналист Отар Кушанашвили принял участие в шоу «Что было дальше?», где прокомментировал передачу Малышевой.
«Малышева реально шарит или дурит нас макетами?» — съязвил артист, намекая на неоднозначные сцены в программе.
Передача известна своими сценами, когда актриса танцует в костюме матки, женщине изображает половой член, а также демонстрируют правила дефекации.
«Это лепрозорий, старик. Это дом прокаженных. Она нуждается в скорейшем лечении», — заявил Отар.
Ранее "Рамблер" сообщал, какая специя, по мнению Малышевой, защищает от COVID-19.