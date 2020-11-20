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Где сейчас Сергей Дружко 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Где сейчас Сергей Дружко
Фото: Кадр из видео
Сергей Дружно известен многим как ведущий программы "Необъяснимо, но факт", которая шла по ТНТ. Он запускал шоу на YouTube, которое стало вирусным, но ведущий не продержался долго на волне популярности. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается телеведущий.
После того, как Дружно расследовал мистику на ТНТ, его приглашали и в другие программы. Он вел шоу "Фантастические истории" на "РЕН ТВ" и "ТВ-3 ведет расследование". Однако популярности эти программы не получили, поэтому были закрыты.
Кроме того, после закрытия "Необъяснимо, но факт" в Сети. Пользователи делали вырезки с его фразами из шоу и переделывали их в шутки и мемы. В 2017 году ведущий запустил "Дружко шоу" на YouTube и сразу вновь стал популярным. За неделю первый ролик посмотрели семь миллионов человек. В этой программе ведущий рассказывал о смешных событиях, но превращал все это в шутливую мистику и заговор. Позднее его канал приобрел другой формат и было запущено шоу "Необъяснимо? Не факт!", где Дружно опять расследовал сверхъестественное.
Кроме того, после закрытия "Необъяснимо, но факт" ведущий пробовал себя в качестве актера в нескольких эпизодах российских фильмов и сериалов. В 2020 году он выпустил песню совместно с группой Cream Soda «Сердце Лёд», а также снялся в их клипе.
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Комментарии 1
ТВ , Фантастические истории , Сергей Дружко , РЕН ТВ
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