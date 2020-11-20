Репортаж корреспондента Игоря Пупкова, который вышел на канале "Украина24", неожиданно стал суперпопулярным в Сети.

Как выяснил "Рамблер", украинский журналист вел репортаж в прямом эфире с Таймс-сквер в Нью-Йорке в ночь после президентских выборов. Тогда жители города стали массово стягиваться на главную улицу, чтобы обсудить итоги главного голосования страны.

Однако работать в кадре журналист не смог. Его рассказ прервал истошный вопль темнокожего прохожего.

Все бы ничего, да только кричал он без видимой на то причины.

"А-а-а-а-а-а…", — раскатисто кричал парень в капюшоне прямо на ухо украинскому репортеру.

Кадр из видео

Это было так странно, что продолжать работу в кадре оказалось невозможным. Однако ролик с репортажем стал вирусным и разошелся по украинским и российским соцсетям. Мало кто из пользователей, увидевших эти кадры, смог сдержать смех:

"Как прекратить пересматривать вновь и вновь…и почему-то его так хорошо понимаешь…" "Как репортер вытерпел? Я бы укатилась со смеху…" "Боже, я сейчас также ору…".

При этом многие решили, что видео стоит назвать символом 2020 года, в котором все так неожиданно и пугающе, что иногда даже смешно.