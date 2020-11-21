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Собчак раскритиковала Меладзе за бойкот новогодних шоу 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак высказалась о словах Валерия Меладзе, который ранее призвал бойкотировать новогодние шоу. Об этом она сообщила в выпуске шоу «Осторожно: Новости» на YouTube.
Собчак с иронией высказалась о том, что подобные шоу являются частью традиций многих россиян.

«Неужели весь год мы напрасно ждали этот бал сатаны? И что, теперь не будет Киркорова, ровным слоем размазанного по всем каналам? Никто не изуродует наши любимые сказки переделанной попсой?», — отметила ведущая.

Звезда сравнила Меладзе с героем американской сказки — Гринчем, который по сюжету крадет Рождество. По ее мнению, отказ от этих шоу лишит всю страну праздника.

«Пожалуйста, давайте помнить о наших традиционных ценностях и скрепах. Пусть не гаснет без времени "голубой огонек"».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Ходченкова раскрыла правду о Голливуде.
ТВ , Видео , Валерий Меладзе , Ксения Собчак
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