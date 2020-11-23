Виктор Дробыш придумал, как спасти новогодние шоу. По мнению продюсера, на "Голубом огоньке" могут выступить молодежные исполнители вроде Моргенштерна и группы Little Big. Такое мнение композитор высказал в беседе с Ura.ru.

Дробыш уверен, что россияне потеряли интерес к "новогодним огонькам", поскольку на них из года в год выступают одни и те же артисты:

"Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького".

Продюсер считает, что вернуть популярность старому формату можно при помощи новых современных артистов. Виктор отметил, что не стоит забывать про старшее поколение, однако "должна быть альтернатива". Продюсер предположил, что такие артисты, как группа Little Big или рэпер Моргенштерн могли бы выступить на телевидении: