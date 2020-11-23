Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Прямой эфир ТВ

Дробыш придумал, как спасти новогодние шоу 

Мира Маркина 3 часа назад
Дробыш придумал, как спасти новогодние шоу
Фото: Кадр из программы "Голубой огонек"
Виктор Дробыш придумал, как спасти новогодние шоу. По мнению продюсера, на "Голубом огоньке" могут выступить молодежные исполнители вроде Моргенштерна и группы Little Big. Такое мнение композитор высказал в беседе с Ura.ru.
Дробыш уверен, что россияне потеряли интерес к "новогодним огонькам", поскольку на них из года в год выступают одни и те же артисты:

"Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького".

Продюсер считает, что вернуть популярность старому формату можно при помощи новых современных артистов. Виктор отметил, что не стоит забывать про старшее поколение, однако "должна быть альтернатива". Продюсер предположил, что такие артисты, как группа Little Big или рэпер Моргенштерн могли бы выступить на телевидении:

"В таком раскладе было бы интересно посмотреть".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что участники Little Big в новом клипе закусили летучей мышью.
Видео дня. Что стало с карьерой Семчева после похудения
Комментарии 4
ТВ , Виктор Дробыш , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение