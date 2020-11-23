Жигунов высказался о появлении Заворотнюк на ТВ 

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По словам актера, ни он, ни его бывшая возлюбленная Заворотнюк не снимались в программе Андрея Малахова . Артист заявил, что намерен подать иск на тех, кто его оклеветал.

Актер также отметил, что в последнее время не виделся со звездой сериала "Моя прекрасная няня".

"Это смешно, это просто смешно",

— заключил Жигунов.