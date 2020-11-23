Жигунов высказался о появлении Заворотнюк на ТВ 

Сергей Жигунов высказался о появлении Анастасии Заворотнюк на ТВ-шоу. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам актера, ни он, ни его бывшая возлюбленная Заворотнюк не снимались в программе Андрея Малахова. Артист заявил, что намерен подать иск на тех, кто его оклеветал.
Актер также отметил, что в последнее время не виделся со звездой сериала "Моя прекрасная няня".
"Это смешно, это просто смешно",
— заключил Жигунов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову.