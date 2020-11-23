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Жигунов высказался о появлении Заворотнюк на ТВ 

Мира Маркина 2 часа назад
Жигунов высказался о появлении Заворотнюк на ТВ
Фото: РИА Новости
Сергей Жигунов высказался о появлении Анастасии Заворотнюк на ТВ-шоу. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам актера, ни он, ни его бывшая возлюбленная Заворотнюк не снимались в программе Андрея Малахова. Артист заявил, что намерен подать иск на тех, кто его оклеветал.
Актер также отметил, что в последнее время не виделся со звездой сериала "Моя прекрасная няня".

"Это смешно, это просто смешно",

— заключил Жигунов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову.
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