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«Сборище профнепригодных»: Садальский о «Голосе» 

Вечерняя Москва 4 часа назад
«Сборище профнепригодных»: Садальский о «Голосе»
Фото: Вечерняя Москва
Российский актер Станислав Садальский призвал главу Первого канала Константина Эрнста разогнать музыкальный отдел шоу «Голос». Артист сделал соответствующее заявление в своем Instagram-аккаунте.

— Что и требовалось доказать… В шоу «Голос» на Первом руководство — сборище профнепригодных! Хорошевский районный суд вернул Первому каналу исковое заявление в связи с неподсудностью дела данному суду. Послушайте, Эрнст, нужна сменяемость, разгоните ваш музыкальный отдел, — написал Садальский в публикации.

Напоминаем, что ранее Первый канал подал заявление в суд на Станислава Садальского за клевету после того, как артист высказался о скандале вокруг шоу «Голос» из-за участия в нем дочери ведущего Романа Будникова.
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ТВ , Голоса , Голос , Роман Будников , Станислав Садальский , Константин Эрнст
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