«Сборище профнепригодных»: Садальский о «Голосе» 

— Что и требовалось доказать… В шоу «Голос» на Первом руководство — сборище профнепригодных! Хорошевский районный суд вернул Первому каналу исковое заявление в связи с неподсудностью дела данному суду. Послушайте, Эрнст, нужна сменяемость, разгоните ваш музыкальный отдел, — написал Садальский в публикации.