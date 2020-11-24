Лоза назвал ТВ-шоу звездным «междусобойчиком» 

Артиста возмущает тот факт, что он не может попасть на телевидение в Новый год.
Постепенно 2020 год подходит к концу. Сейчас многие звезды готовятся к съемкам в новогодних программах на ТВ, чтобы порадовать своими выступлениями зрителей. Однако не все знаменитости довольны тем, что происходит на современном телевидении.
Так, Юрий Лоза признался изданию ФАН, что на протяжении последних 15 лет пытается пробиться на новогодние передачи, но у него ничего не получается. Музыкант высказал мнение, что это связано с тем, что на ТВ-шоу появляются одни и те же лица, которые устроили настоящий «междусобойчик» и не собираются покидать «насиженное» место.
Автор песни «Плот» возмущен тем, что продюсеры новогодних шоу не интересуются предпочтениями народа и каждый год просят об участии одних и тех же звезд. Из-за этого телезрителям становится неинтересно смотреть на ранее любимые «голубые огоньки».
Чтобы вернуть аудиторию — уверен Лоза — нужно привлекать популярных молодых исполнителей, которые сейчас выпускают хит за хитом.
«Я думаю, надо менять систему. С тех пор как пришел этот дикий капитализм, Киркоров поет Баскову про Баскова. Ну, и Басков поет для Киркорова — про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране»,
— заявил изданию ФАН музыкант.
Лоза также отметил, что около 90% представителей нашей эстрады тоже не могут попасть на новогодние шоу.