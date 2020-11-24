Лоза назвал ТВ-шоу звездным «междусобойчиком» 

Артиста возмущает тот факт, что он не может попасть на телевидение в Новый год.

Постепенно 2020 год подходит к концу. Сейчас многие звезды готовятся к съемкам в новогодних программах на ТВ, чтобы порадовать своими выступлениями зрителей. Однако не все знаменитости довольны тем, что происходит на современном телевидении.

Так, Юрий Лоза признался изданию ФАН , что на протяжении последних 15 лет пытается пробиться на новогодние передачи, но у него ничего не получается. Музыкант высказал мнение, что это связано с тем, что на ТВ-шоу появляются одни и те же лица, которые устроили настоящий «междусобойчик» и не собираются покидать «насиженное» место.

Автор песни «Плот» возмущен тем, что продюсеры новогодних шоу не интересуются предпочтениями народа и каждый год просят об участии одних и тех же звезд. Из-за этого телезрителям становится неинтересно смотреть на ранее любимые «голубые огоньки».

Чтобы вернуть аудиторию — уверен Лоза — нужно привлекать популярных молодых исполнителей, которые сейчас выпускают хит за хитом.

«Я думаю, надо менять систему. С тех пор как пришел этот дикий капитализм, Киркоров поет Баскову про Баскова. Ну, и Басков поет для Киркорова — про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране»,

— заявил изданию ФАН музыкант.

Лоза также отметил, что около 90% представителей нашей эстрады тоже не могут попасть на новогодние шоу.