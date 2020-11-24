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Ведущая, вошедшая в рейтинг Maxim, вернулась на ТВ 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Телеведущая и жена хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова возвращается к своей работе телеведущей. Об этом сообщает Матч ТВ. "Рамблер" рассказывает о карьере и семье девушки.
Кастерова начала свою карьеру журналистки в 22 года на ТНТ в одной из информационно-развлекательных программ. Позднее она перешла на телеканал "Вести" (сейчас — "Россия-24") и стала интервьюером и корреспондентом.
С 2010 года девушка была полноценной ведущей новостных программ на телеканале "Россия-2", благодаря чему получила известность.
Малкин и Кастерова познакомились в Сети. Хоккеист увидел свою будущую супругу по ТВ, узнал ее номер и написал:

"Аня, привет! Меня зовут Евгений Малкин. Можно я буду иногда тебе писать? Вдруг у нас получится какая-то дружба"

Молодые люди общались, а потом у них завязались отношения. Сначала пара их скрывала, но потом о них узнали журналисты.
Малкин работал и жил в США, а Кастерова продолжала работать в Москве. Влюбленные виделись редко и поддерживали отношения на расстоянии, а потом телеведущая бросила работу и переехала к своему возлюбленному.
В 2016 году у пары родился сын Евгений. Они редко афишируют детали своей жизни в социальных сетях, но часто там появляются совместные фото пары.
В 2020 году девушка вошла в топ журнала Maxim, что подогрело интерес к ее персоне. Теперь после окончания сезона НХЛ Малкин с семьей вернулся в Москву. Кастерова решила воспользоваться возможностью и вернулась на телевидение. Согласно заявлению "Матч ТВ" с 24 ноября она приступит к полноценной работе.
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Комментарии 9
ТВ , Фото , Евгений Малкин , Анна Кастерова
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