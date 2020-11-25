«Нечестные сплетни и разговоры»

Илья Авербух попросил не сравнивать шоу "Ледниковый период" с программой "Давай поженимся!". По словам фигуриста, его нередко называют "свахой", вспоминая о том, сколько пар образовалось за время проекта. Однако сам Авербух это отрицает:

«Это, к сожалению, нечестные сплетни и нечестные разговоры. Если мы возьмем с вами по факту, то за 15 лет существования проекта, понимаете, сколько у нас… Сейчас десятый юбилейный сезон «Ледникового периода», но были еще проекты «Лед и пламень», «Болеро», «Танцуй» — ну да, две-три истории, и то неподтвержденные и не закончившиеся никакими отношениями, случались. Но это происходит и на съемочных площадках фильмов и других проектов. Мне грустно, потому что такой цели вообще нет… Но вот какая-то дубина написала: "Авербух у нас теперь сваха"».

Фигурист также попросил не притягивать сюда любовную историю Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк, которая началась именно во время ледового шоу.

«Притом в кучу брошены все, в том числе Петя Чернышев с Настей Заворотнюк, которые вообще познакомились на другом проекте. Назовите мне хоть одну пару, которая реально после «Ледникового периода» стала жить вместе, кроме Насти и Пети, которые познакомились опять же не в моем проекте. Или Джигурда с Анисиной… Это вообще не имеет никакого отношения к моему шоу, это другая история. В «Ледниковом периоде» никто друг друга не нашел»,

— заявил Авербух.

Роман Татьяны Навки и Марата Башарова, который также закрутился на шоу, фигурист назвал несерьезным:

"У Навки с Башаровым, и они этого не отрицают, действительно были романтические отношения, но они не стали какими-то большими. Да, у Иры (Ирина Лобачева, — прим. ред.) с Димой Марьяновым тоже. Мы к этому времени с Ириной уже расстались, она была совершенно свободной женщиной. Ну хорошо, у них там произошло. Допустим, две истории за все время. В общем, мы ничего другого не вспомним. Главное, что ни одна проектная пара не сформировалась в пару по жизни. Если есть сваха, значит, кто-то поженился. А кто у нас поженился? Но надо вбросить, надо сказать",

— заключил фигурист в интервью "Спорт РИА Новости".