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Антонов ответил на критику «Голубого огонька» 

Мира Маркина 2 часа назад
Антонов ответил на критику «Голубого огонька»
Фото: РИА Новости
Юрий Антонов ответил на критику "Голубого огонька". Музыкант согласился с тем, что новогодние концерты нуждаются в новых артистах, но отметил, что найти их пока не получается.
По мнению Антонова, изменить формат "Голубого огонька" довольно сложно, ведь угодить каждому зрителю все равно не получится. Певец настоял на том, что новогодним шоу не нужна модернизация.
Антонов подчеркнул: для того, чтобы изменить формат, понадобится крайне талантливый режиссер, который сможет придумать что-то интересное. При этом артист добавил, что подобными шоу нельзя одновременно заинтересовать и молодежь, и людей в возрасте. Кроме того, музыкант не смог вспомнить ни одного певца, который смог бы привнести что-то новое в "Голубой огонек". По его словам, услышать хорошую и душевную песню в наше время практически невозможно.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Дробыш придумал, как спасти новогодние шоу.
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