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Ведущий «Дома-2» объяснил провокации на проекте 

Lenta.ru 2 часа назад
Ведущий «Дома-2» объяснил провокации на проекте
Фото: Lenta.ru
Ведущий шоу «Дом-2» на канале ТНТ Влад Кадони рассказал, для чего в программе необходимы провокации. В интервью «Телепрограмме» он объяснил их стремлением показать настоящие эмоции участников проекта.

«Провокация — это необходимость в реалиях проекта. Без нее очень сложно было бы в некоторых случаях донести до зрителя настоящие эмоции участников. Они же тоже люди и, как все люди, склонны ко лжи», — сказал Кадони. Он подчеркнул, что герои проекта хотели бы казаться хорошими и правильными, однако «в жизни так не бывает».

Ведущий добавил, что за время работы в «Доме-2» разработал «авторскую методику провокативного коучинга», которую практикует вне кадра.

«В жизни я такой же резкий и прямой. Не понимаю, зачем лгать и лицемерить, когда можно всегда сказать все как есть», — заключил Кадони.

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