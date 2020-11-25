Ведущий «Дома-2» объяснил провокации на проекте 

Ведущий шоу «Дом-2» на канале ТНТ Влад Кадони рассказал, для чего в программе необходимы провокации. В интервью «Телепрограмме» он объяснил их стремлением показать настоящие эмоции участников проекта.

«Провокация — это необходимость в реалиях проекта. Без нее очень сложно было бы в некоторых случаях донести до зрителя настоящие эмоции участников. Они же тоже люди и, как все люди, склонны ко лжи», — сказал Кадони. Он подчеркнул, что герои проекта хотели бы казаться хорошими и правильными, однако «в жизни так не бывает».

Ведущий добавил, что за время работы в «Доме-2» разработал «авторскую методику провокативного коучинга», которую практикует вне кадра.