Названы самые нежеланные звезды на новогодних шоу

Страсти вокруг новогодних телешоу до сих пор кипят в Интернете. После того как некоторые из звезд призвали бойкотировать «голубые огоньки», в СМИ все чаще стали появляться рейтинги и антирейтинги тех, кого бы россияне не хотели видеть в новогоднюю ночь на экране.

Первое место в списке своеобразного антирейтинга ожидаемо занял певец Валерий Меладзе. В связи с бойкотом новогодних телешоу зрители решили, что не хотят видеть артиста в новогоднюю ночь. Об этом пишет ФАН . Судя по всему, даже тот факт, что он попытался объяснить свои слова, а также его поход в «красные зоны» больниц, не исправили ситуации.

На втором месте оказалась Ольга Бузова. Трудно себе представить, с чем связано нежелание видеть девушку в новогодних шоу, ведь сейчас она на пике популярности. Возможно, такое впечатление сложилось у зрителей после скандала с якобы запретом Примадонны пускать певицу на «голубые огоньки». Однако менеджер Бузовой Антон Богословский расставил все по местам и отметил, что две артистки даже не знакомы.

Третью позицию занял модный современный певец Моргенштерн. «Против» него выступил солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Он уверен, что целевая аудитория новогодних шоу начинается от 45 лет, следовательно, зрители просто не поймут выступлений молодого рэпера.

Далее в списке оказались Филипп Киркоров и Николай Басков. Нашлись и те, кто считают, что «заезженные» лица одних и тех же артистов из года в год уже утомили россиян. Например, продюсер Виктор Дробыш и композитор Юрий Лоза уверены, что в сложившейся медиатусовке уже нет места мнению зрителей и искренности, все упирается в деньги.

Последней в антирейтинге стала Алла Пугачева. Несмотря на то, что Примадонна уже давно не выступает, она традиционно появляется на новогодних шоу. В свое время один из самых громких скандалов случился после того, как блогер Вадим Манукян создал петицию с требованием убрать певицу и ее свиту с экранов. С тех времен уже прошло много лет, однако каждый год ситуация накаляется, а количество звезд, которых не желают видеть в новогоднюю ночь только увеличивается.