Названы самые нежеланные гости новогодних шоу

Россияне рассказали, кого из артистов они бы не хотели видеть в новогодних телепередачах. Об этом сообщает ФАН.

Первое место в антирейтинге занял Валерий Меладзе. Зрители не хотят видеть певца из-за его высказываний об отказе от участия в праздничных передачах.

Второе место досталось Ольге Бузовой, а третье - Моргенштерну. По мнению солиста группы "Несчастный случай", аудитория новогодних шоу старше 45 лет, поэтому не поймет творчество молодого артиста.