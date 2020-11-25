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Названы самые нежеланные гости новогодних шоу

Анна Арсеньева
2 часа назад
Россияне рассказали, кого из артистов они бы не хотели видеть в новогодних телепередачах. Об этом сообщает ФАН.
Первое место в антирейтинге занял Валерий Меладзе. Зрители не хотят видеть певца из-за его высказываний об отказе от участия в праздничных передачах.
Второе место досталось Ольге Бузовой, а третье - Моргенштерну. По мнению солиста группы "Несчастный случай", аудитория новогодних шоу старше 45 лет, поэтому не поймет творчество молодого артиста.
Следующими назвали Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Виктор Дробыш и Юрий Лоза заявили, что россиянам надоели "заезженные" лица, которые каждый год появляются в новогодних программах. Последней в рейтинге оказалась Алла Пугачева.
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