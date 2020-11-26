Экс-звезда «Комбинации» прокляла Соседова

Певица Иванова пообещала критику, что на том свете за нее вступятся боги.

Съемки нового сезона «Суперстар. Возвращение» полным ходом идут на НТВ. Без скандала не обходится ни один выпуск. На сей раз отличилась экс-солистка «Комбинации» Татьяна Иванова. Звезда 90-х оказалась так недовольна низкой оценкой Сергея Соседова, что принялась осыпать его проклятиями.

Соседову в новом сезоне «Суперстар» приходится ох как несладко. Сначала его стала прилюдно оскорблять Лолита Милявская, которая является ведущей шоу. Вскоре к ней присоединился Богдан Титомир, пообещавший разобраться с критиком за кулисами по-мужски. В новом выпуске шоу к ним подключилась Татьяна Иванова, мечтающая обрести вторую волну популярности.

Как стало известно нашим корреспондентам, в новых выпусках программы конфликт между Соседовым и Лолитой удалось потушить. Милявская сменила гнев на милость по требованию руководства шоу.

— Когда вышла ваша публикация, на «Суперстар» случился грандиозный скандал, — сообщили наши информаторы. — Сергей кричал, что не хочет участвовать в проекте, где к нему относятся как к мальчику для битья. В самом деле: Лолита постоянно ему грубила, перебивала, откровенно смеялась. В результате руководство программы, видимо, переговорило с Лолитой. Теперь она ведет себя по отношению к Соседову более спокойно. Но, думаем, Сергею расслабляться не стоит.

На съемках очередного выпуска Иванова исполняла песню «Как ты там» из репертуара украинского певца Алексеева. Для этого номера артистка записала роскошную фонограмму, ей подготовили красивые декорации. На сцене Татьяна так вошла в роль, что расплакалась. Впрочем, Соседов ее слезам не поверил и принялся активно критиковать певицу. По мнению критика, в песне экс-звезда «Комбинации» не смогла передать свои эмоции.

— В этом проекте собрались профессиональные певцы, поэтому у меня к ним особые требования, — заявил Сергей. — Песня была исполнена одинаково от первого до последнего слова. Татьяна не вышла на эмоциональный градус.

Договорить Соседову не дала Лолита, которая по традиции стала его перебивать. Сергей не растерялся и вместо слов поставил Ивановой не слишком высокую оценку (один балл из двух возможных. — Авт.). В этот момент экс-звезда «Комбинации» изменилась в лице и стала кричать в его адрес проклятия.

— Что творилось в студии, словами описать невозможно! — рассказала нам зрительница массовки. — В Иванову будто кто-то вселился. Она стала кричать Соседову: «К тебе придут боги. На том свете они спросят за меня!».

Члены массовки впали в оцепенение, а Иванову было не унять. Певицу активно поддерживала Лолита, которая, как известно, давно недолюбливает Соседова.