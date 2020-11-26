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«Уральские пельмени» показали ролик о депутате, который не поставят на ТВ 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Пельмени» показали ролик, который не поставят на ТВ
Фото: Teleprogramma.pro
В Instagram на страничке шоу «Уральские пельмени» появился анонс ролика о депутате и его жене, которая, по задумке авторов, олицетворяет народ. Увидеть его полностью можно, подписавшись на YouTube-канал шоу «Уральские пельмени». По сюжету, к семейному психологу приходит депутат с женой. Она в ролике олицетворяет народ. Сценка начинается с того, что слуга народа избивает супругу, после чего высказывает ей все претензии.

«Этот народ мне всю жизнь испоганил! Я до выборов худенький был, спортивный живчик. А сейчас что?» — говорит депутат.

Далее речь заходит о деньгах. Депутат жалуется, что у народа восемь миллионов, а у него всего семь. Упреки продолжаются на протяжении всей забавной и смешной сценки.

«Эксклюзив! Этот номер не покажут в телеэфире! Смотрите только на нашем YouTube-канале! Ссылка в шапке профиля. Народ и депутат пришли к психологу. Если на политическом уровне кризис в отношениях не решить, может, специалист поможет? Сейчас разберемся с ожиданиями народа и претензиями депутата».

Напомним, что недавно «Уральские пельмени» впервые выступили за долгое время с концертами в родном Екатеринбурге. Их шоу, как известно, пользуется огромной популярностью.
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