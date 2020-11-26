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Воля рассекретил вес Харламова 

Стелла Шмель 2 часа назад
Комик и ведущий проекта "Двое на миллион" Павел Воля озвучил вес своего коллеги — юмориста Гарика Харламова. Гостями программы стали блогер Ида Галич и модель Мария Миногарова.

"Сколько весит Гарик Харламов на осень 2020 года? Ида — 87. Какой комплимент. Маша — 90. Сто килограммов весит Гарик Харламов. Маша, ты была ближе",

— сказал Воля.
Галич удивилась и спросила, с чего Харламов вдруг так разъелся?

"Это неточные данные. Они с каждой секундой увеличиваются",

— пошутил Воля.
Ранее "Рамблер" писал, что стала известна судьба особняка Харламова и Асмус на Рублевке.
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