Корчевников сделал признание о женитьбе

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» огорошил всех присутствующих странным признанием.
К нему в гости пришла исполнительница Анита Цой. Разговор зашел о том, как она решила стать певицей и как на это отреагировал ее муж.
«Как ваш муж на вас посмотрел, когда вы поделились задумкой, что хотите стать певицей?»
— спросил Корчевников.
«Борь, ты женат?»
— спросила в ответ Цой.
«Все еще нет»,
— честно ответил ведущий.
«Вот если бы ты был женат, а жена твоя решила стать певицей. Ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами. Потому что все концерты заканчиваются ночью. Вот ты бы согласился?»
— задала она вопрос.
«Я, по-моему, не женюсь все-таки»,
— честно сказал Корчевников.
«Вот и мой муж говорил всем своим друзьям: «Хочешь быть счастливым — не женись». Я бы то же не хотела, чтобы невестка моего сына была артисткой. Это тяжелая работа. Нас все время нет дома»,
— заметила она.
Напомним, что Борису Корчевникову уже 38 лет. Официально в браке он никогда не был.