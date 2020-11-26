Корчевников сделал признание о женитьбе

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» огорошил всех присутствующих странным признанием.

К нему в гости пришла исполнительница Анита Цой. Разговор зашел о том, как она решила стать певицей и как на это отреагировал ее муж.

«Как ваш муж на вас посмотрел, когда вы поделились задумкой, что хотите стать певицей?»

— спросил Корчевников.

«Борь, ты женат?»

— спросила в ответ Цой.

«Все еще нет»,

— честно ответил ведущий.

«Вот если бы ты был женат, а жена твоя решила стать певицей. Ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами. Потому что все концерты заканчиваются ночью. Вот ты бы согласился?»

— задала она вопрос.

«Я, по-моему, не женюсь все-таки»,

— честно сказал Корчевников.

«Вот и мой муж говорил всем своим друзьям: «Хочешь быть счастливым — не женись». Я бы то же не хотела, чтобы невестка моего сына была артисткой. Это тяжелая работа. Нас все время нет дома»,

— заметила она.

Напомним, что Борису Корчевникову уже 38 лет. Официально в браке он никогда не был.